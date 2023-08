Najgorszy reżyser świata nie kończy kariery. Spuścił już łomot krytykom, teraz powraca z kolejną szmirą

Uwe Boll to, nie przesadzam, swoista legenda. Niemiecki reżyser i producent sprawił, że jego nazwisko stało się rozpoznawalne na całym świecie - bynajmniej nie ze względu na furorę, jaką wśród widzów robiły jego kolejne dzieła. Przeciwnie: Boll, porównujący sam siebie do Davida Lyncha czy Sergia Leonego, został okrzyknięty najgorszym reżyserem wszech czasów i nazwany "Mistrzem Błędów".



Boll jest znany głównie z okropnych ekranizacji gier wideo. Były to m.in. filmowe wersje klasyków takich jak "BloodRayne", "House of the Dead", "Alone in the Dark", "Far Cry", "Postal" czy "Dungeon Siege". Twórca poważnie modyfikował materiał źródłowy, irytując fanów znaczącym odejściem od fabuły czy nawet całego worldbuildingu. Jego fatalnie zrealizowane obrazy trafiały do rankingów najgorszych produkcji w historii, odnosiły klapy w box office i spotykały się z szyderstwem widzów i krytyków. W Internecie pojawiła się nawet petycja skierowana do Bolla, w której został poproszony o zaprzestanie kręcenia filmów. Nie podziałało. Kiedyś natomiast wyzwał swoich krytyków na pojedynek bokserski. Tym, którzy zgodzili się wziąć w nim udział, spuścił łomot. No cóż, Bollowi można odmówić talentu, ale nie pasji.



Ostatnim filmem Bolla miał być "Rampage: President Down" z 2016 roku, opowieść o morderczym ekstremiście, który dokonuje zamachu na prezydenta. Później reżyser miał zakończyć karierę. Jak sam przyznał, wpływy z rynku kina domowego, z którego czerpał jakiekolwiek zarobki, spadły o 80 proc. między 2013 a 2016 rokiem.