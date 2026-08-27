Manhunters w Latarniach. Kim są i kto jest Łowcą Ludzi?

„Latarnie” to nowy hit w ofercie HBO Max, który jest luźną ekranizacją komiksów DC z cyklu „Green Lantern”. Głównymi bohaterami serialu będącego częścią DC Universe od Jamesa Gunna są Hal Jordan (Kyle Chandler), czyli pierwsza ziemska Zielona Latarnia w Korpusie oraz szkolony przez niego na następcę John Stewart (Aaron Pierre). Partnerzy wpadli w 2016 r. na trop spisku, który dotyczy kosmitów oraz tajemniczych Łowców Ludzi.

Kim są Manhunterzy z komiksów Green Lantern?

Łowcy Ludzi to grupa morderczych i obdarzonych świadomością androidów, które w komiksach DC były pierwszą w historii międzygwiezdną policją stworzoną przez Strażników Wszechświata. Plan, aby strzegli żywych istot, spalił jednak na panewce, gdyż mordowali wszelkiej maści kosmitów za najmniejsze przewinienia. Przekładali polowanie i wymierzanie kary nad sprawiedliwość.

Manhunterzy z czasem się zbuntowali, ale Strażnicy Wszechświata wyszli ze starcia z nimi obronną ręką i unicestwili większość androidów. Te, które przetrwały, ukryły się na licznych światach i przez lata planowały zemstę. Na ich celowniku, poza ich stwórcami, pojawił się również Korpus Zielonych Latarni, który zastąpił Łowców Ludzi i zaczął strzec prawa i porządku.

Który z bohaterów „Latarni” to Manhunter?

Wszystko wskazuje na to, że co najmniej jeden z mieszkańców Rushville w Nebrasce jest Łowcą Ludzi w przebraniu. John Stewart otrzymał zadanie odkrycia jego tożsamości od kosmity Antaana (fani przewidują, że z czasem okaże się on znanym z komiksów Atrocitusem, przywódcą Czerwonych Latarni).

Moją główną podejrzaną, z czym wielu fanów się zgadza, jest obecnie Zoe. Wokół kobiety, która uwiodła Johna Stewarta już w pierwszym odcinku, roztacza się aura tajemniczości. „Latarnie” mają jednak strukturę kryminału detektywistycznego, więc może okazać się to jedynie fałszywym tropem.

Kto jeszcze może się okazać Łowcą Ludzi w „Latarniach”?

Podejrzani są praktycznie wszyscy członkowie rodziny Zoe: jej mąż Macon (właściciel rancza), syn Billy (prawnik) oraz synowa Kerry Kane (szeryfka). Wśród fanów krąży też popularna teoria, że androidami są… dosłownie wszyscy mieszkańcy Rushville.

Paliwem dla tej hipotezy jest pobyt Hala Jordana w miejscowym szpitalu. Okazało się, że był on jedynym pacjentem w całej placówce. Gdy bohater zapytał pilnującą go szeryf Kane o to, gdzie podziali się pozostali chorzy, kobieta zbyła go i wyraźnie unikała odpowiedzi.

Kto stoi za Maconem w „Latarniach”?

Tożsamość szefa Macona nie została jeszcze ujawniona, ale fani typują Lexa Luthora. Akcja serialu rozgrywa się w większości w 2016 r., czyli na długo przed publicznym pojawieniem się Supermana, ale arcywróg Człowieka ze Stali mógł już wtedy potajemnie monitorować aktywność kosmitów na Ziemi.

Niejasny pozostaje również prawdziwy cel Macona oraz jego mocodawcy. Jego deklaracje o ochronie Ziemi przed imigrantami z kosmosu mogą być jedynie przykrywką dla podziemnej fabryki Manhunterów, którzy już od długiego czasu porywają prawdziwych ludzi i zajmują ich miejsce.

A co mają Manhunterzy do Marsa?

Sama nazwa Manhunters budzi skojarzenia z postacią J'onna J'onzza a.k.a. Martian Manhuntera, jednak komiksowi Łowcy Ludzi, będący prekursorami Zielonych Latarni nie pochodzą z Marsa. Są androidami, podczas gdy J'onzz to żywy oraz nomen omen Zielony Marsjanin. Nie oznacza to jednak całkowitego braku powiązań.

W komiksach Strażnicy Wszechświata zaprojektowali androidowych Łowców wzorując się na dawnych stróżach prawa z marsjańskiego miasta Ma'aleca'andra (kiedyś ten świat zamieszkiwało kilka gatunków istot, ale większość z nich już wyginęła). Nowy serial „Latarnie” jak na razie trzyma jednak karty przy orderach.

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A czy Martian Manhunter zadebiutuje w „Latarniach”?

Jest to mało prawdopodobne, by Martian Manhunter, czyli jeden z ostatnich pozostałych przy życiu zmiennokształtnych Marsjan, zadebiutował w „Latarniach”, bo widzowie mogliby się pogubić. Nie zdziwię się jednak, jeśli z czasem J'onn J'onzz w trapionym licznymi problemami DC Universe od Jamesa Gunna się pojawi.

Warto przy tym dodać, iż umieszczenie tej postaci w DCU nie byłoby jej debiutem na ekranie. Martian Manhunter był jednym z bohaterów w serialach „Smallville” oraz „Supergirl” (który był częścią cyklu „Arrowverse”). Zaliczył również cameo w „Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera” i pojawił się w licznych animacjach.

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