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Czy smok Aegona żyje? Sunfyre jest kluczowy dla Rodu smoka

Czy Sunfyre żyje? Czy istnieje szansa, aby Aegon poczuł bicie jego serca? Sprawdzamy jedną z najważniejszych zagadek 3. sezonu „Rodu smoka”.

Konrad Chwast
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W 4. odcinku 3. sezonu „Rodu smoka” dostaliśmy jedną z najbardziej poruszających scen w całym serialu. Młody Aegon, którego do tej pory możemy uznać za bohatera co najmniej nieprzyjemnego i jeszce gorszego króla, pokazał się ze znacznie delikatniejszej strony. W czasie swojej ucieczki z Larysem zwanym Szpotawą Stopą spotkał zwłoki swojego smoka. Co jednak ciekawe nasz bohater przytulił swojego dawnego przyjaciela i naprawdę uronił nad nim łzę. Ale zrobił coś jeszcze, stwierdził, że bestia żyje.

Czy to możliwe? Czy trochę już oszalały z bólu dawny król majaczy?

Czy smok Aegona żyje?

Odpowiedzi nie poznamy zbyt szybko, ale wiemy, jak sprawa miała się w książce.

Uwaga, spoilery!

W „Ogniu i krwi”  smok po prostu nie umiera, ale jest ciężko ranny. Jego skrzydło zostało rozerwane, przez co nie mógł znowu wzbić się w powietrze. Sir Criston Cole zapewnił mu jednak opiekę, otoczył ludźmi, którzy go karmili – między innymi poległymi żołnierzami. Niestety lord Maidenpool i stronnik czarnych, Walys Mooton,  postanowił dobić smoka. Przeprowadził atak na ludzi Cole’a. I choć szturm się udał, smok był jeszcze wystarczająco silny, aby zabić kilkudziesięciu z jego ludzi. Gdy ludzie Mootona się przegrupowywali, bestia zniknęła bez śladu.

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Sunfyre powrócił do miejsca, które znał jako bezpieczne, czyli do Smoczej Skały. Tam miał zetrzeć się z inną bestią. Gdy Aegon go odnalazł i stoczył na nim jeszcze jedną zwycięską walkę. Niestety, ona jeszcze bardziej poraniła smoka, a sam król połamał sobie nogi.

Kluczowym momentem dla smoka i jego pana miała być zemsta. To właśnie Sunfyre na polecenie Aegona najpierw spalił, a następnie pożarł Rhaenyrę. Niedługo później bestia odmówiła jedzenia i tak zakończył się jej żywot.

Czy oznacza to, że Sunfyre przeżył również w serialu? Moim zdaniem tak, bo zabicie Rhaenyry akurat przez niego i jego pana to coś, czego twórcy serialu raczej nie zmienią.

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Konrad Chwast
Redaktor

Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.

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Gra o tronRód Smokasmok