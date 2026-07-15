Czy smok Aegona żyje? Sunfyre jest kluczowy dla Rodu smoka

W 4. odcinku 3. sezonu „Rodu smoka” dostaliśmy jedną z najbardziej poruszających scen w całym serialu. Młody Aegon, którego do tej pory możemy uznać za bohatera co najmniej nieprzyjemnego i jeszce gorszego króla, pokazał się ze znacznie delikatniejszej strony. W czasie swojej ucieczki z Larysem zwanym Szpotawą Stopą spotkał zwłoki swojego smoka. Co jednak ciekawe nasz bohater przytulił swojego dawnego przyjaciela i naprawdę uronił nad nim łzę. Ale zrobił coś jeszcze, stwierdził, że bestia żyje.

Czy to możliwe? Czy trochę już oszalały z bólu dawny król majaczy?

Czy smok Aegona żyje?

Odpowiedzi nie poznamy zbyt szybko, ale wiemy, jak sprawa miała się w książce.



Uwaga, spoilery!



W „Ogniu i krwi” smok po prostu nie umiera, ale jest ciężko ranny. Jego skrzydło zostało rozerwane, przez co nie mógł znowu wzbić się w powietrze. Sir Criston Cole zapewnił mu jednak opiekę, otoczył ludźmi, którzy go karmili – między innymi poległymi żołnierzami. Niestety lord Maidenpool i stronnik czarnych, Walys Mooton, postanowił dobić smoka. Przeprowadził atak na ludzi Cole’a. I choć szturm się udał, smok był jeszcze wystarczająco silny, aby zabić kilkudziesięciu z jego ludzi. Gdy ludzie Mootona się przegrupowywali, bestia zniknęła bez śladu.



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Sunfyre powrócił do miejsca, które znał jako bezpieczne, czyli do Smoczej Skały. Tam miał zetrzeć się z inną bestią. Gdy Aegon go odnalazł i stoczył na nim jeszcze jedną zwycięską walkę. Niestety, ona jeszcze bardziej poraniła smoka, a sam król połamał sobie nogi.



Kluczowym momentem dla smoka i jego pana miała być zemsta. To właśnie Sunfyre na polecenie Aegona najpierw spalił, a następnie pożarł Rhaenyrę. Niedługo później bestia odmówiła jedzenia i tak zakończył się jej żywot.



Czy oznacza to, że Sunfyre przeżył również w serialu? Moim zdaniem tak, bo zabicie Rhaenyry akurat przez niego i jego pana to coś, czego twórcy serialu raczej nie zmienią.

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