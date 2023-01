James Gunn odkrywa karty: 10 filmów i seriali DC. Co z nowym Supermanem i starym Batmanem?

Nie jest wcale wykluczone, że do swoich ról powrócą Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller i Zachary Levi, który grali do tej pory odpowiednio Wonder Woman, Aquamana, Flasha i Shazama. Niestety pewne jest to, iż James Gunn i Peter Safran stawiają na zupełnie nowego Supermana w miejsce Henry’ego Cavilla. Nie wiadomo też co dalej z Black Adamem i Dwayne’em „The Rockiem” Johnsonem.