Liczymy na to, że w filmie „Avengers: Secret Wars” na ekranie zobaczymy nie tylko postaci z MCU (czyli Ziemi-616 w ramach Świetej Chronologii), ale też bohaterów z filmów wytwórni Fox (Fantastyczna Czwórka, X-Meni), różnych Spider-Manów oraz, oczywiście Deadpoola z Loganem. Do tego to będzie dobry moment na to, by do swoich ról wrócili Robert Downey Jr. oraz Chris Evans, co biorąc pod uwagę motyw multiwersum, akurat w tym kontekście można byłoby zrobić ze smakiem.



A co po „Avengers: Secret Wars”? To będzie dobry moment na to, by zrobić soft-reboot MCU. Dzięki temu Disney będzie mógł zachować to, co się udało, a pozbyć się wszystkich postaci i motywów, które nie do końca zagrały. Otwartym jednak pozostaje pytanie, czy po końcu Kanga powróci ta „Ziemia Prime” sprzed pierwszej multiwersalnej wojny, czy powstanie coś zupełnie nowego niczym tabula rasa do zapisania od zera. Ważne jest jedno: aby wrócili w jej ramach na Ziemię-616 mutanci!