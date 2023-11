Czym jest multiwersum w Marvelu i jak działają podróże w czasie? Analizujemy koniec MCU

Było to możliwe, bo teraz oprócz Świętej Chronologii mamy masę gałęzi tej głównej linii czasu rozwijających się niezależnie. Z perspektywy osoby żyjącej w danym wszechświecie sprawa jest jednak relatywnie prosta: nie da się cofnąć do swojej przeszłości i jej zmienić, tak jak mówił Hulk. To, co mogą robić bohaterowie MCU, to skakać między rzeczywistościami i to na kilka różnych sposobów.



Do każdej linii czasu - czy to Świętej Chronologii, czy to jakiejś gałęzi - mogą dostać się jednak osoby wyposażone w tzw. TemPady, czyli głównie agenci TVA. Nie dość, że ich siedziba znajduje się poza czasem, to mogą zmaterializować się wszędzie i kiedykolwiek. Ich ingerencja może jednak stworzyć inny wszechświat, jeśli tylko dokonają zbyt dużej zmiany toku wydarzeń, która nie zostanie na czas cofnięta.