9 pytań, na które musi odpowiedzieć finał Latarni. Wiem, co się stanie

„Latarnie” to jeden z najlepszych seriali na podstawie komiksów o superbohaterach, jakie kiedykolwiek dostaliśmy. Nielinearna narracja sprawia, że często odpowiedzi na pytania dostajemy, jeszcze zanim je zadamy - ale nie w każdym przypadku! Został nam już tylko jeden, ósmy odcinek, a my nadal nie wiemy masy rzeczy, począwszy od tego, czy… Hal Jordan faktycznie zginął.

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Internauci snują na ten temat najróżniejsze fanowskie teorie, a właściwie, mówiąc fachowo i poprawnie, hipotezy dotyczące tego zdarzenia. Jedni twierdzą, iż Kerry i John na stadionie znaleźli tak naprawdę kolejnego Manhuntera, tym razem z twarzą Hala, podczas gdy inni uważają, że Kerry, nowa dziewczyna Jordana, korzystając z technologii teściowej Zoe, wyhodowała chłopakowi klona i to jego uśmiercono.

Tak naprawdę kwestia tego, czy ten prawdziwy Hal Jordan gdzieś się teraz chowa, czy nie, jest na tym etapie drugorzędna i nie sposób tego definitywnie stwierdzić. W mojej głowie kłębi się jednak masa innych, bardziej palących i ciekawszych pytań dotyczących dalszego rozwoju fabuły serialu. Przygotowałem ich listę wraz z potencjalnym wyjaśnieniem każdej z tych kwestii.

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1. Lista podejrzanych: kto tak naprawdę zabił Hala?

W przedostatnim odcinku 1. sezonu „Latarni” dostaliśmy potwierdzenie, że strzał w głowę Hala, którego Kerry znalazła martwego na trybunach stadionu, nie był przypadkowy - wykonano go z bliska. Lista podejrzanych w tej najważniejszej sprawie o morderstwo jest przy tym mimo braku jednoznacznych poszlak całkiem spora. Przeanalizujmy, kto mógł zabić Jordana:

John Stewart - wdał się z Jordanem w bójkę i skrzętnie ukrywa ten fakt; niby ma ku temu powody, ale może spotkali się tej nocy ponownie;

- wdał się z Jordanem w bójkę i skrzętnie ukrywa ten fakt; niby ma ku temu powody, ale może spotkali się tej nocy ponownie; Szeryf Kerry Kane - była z upadłym bohaterem w związku i to ona znalazła jego ciało, ale kto wie - może Halogram ma rację i sama go zastrzeliła;

- była z upadłym bohaterem w związku i to ona znalazła jego ciało, ale kto wie - może Halogram ma rację i sama go zastrzeliła; Noah Macon - syn Kerry jest podejrzewany o bycie kolejnym Manhunterem i mógł odkryć, iż Hal go przejrzał, a potem dokonać zabójstwa w samoobronie;

- syn Kerry jest podejrzewany o bycie kolejnym Manhunterem i mógł odkryć, iż Hal go przejrzał, a potem dokonać zabójstwa w samoobronie; Billy Macon - ojciec nastoletniego Noaha i były mąż Kerry mógł zabić Jordana z czystej zazdrości o to, że zajął jego miejsce;

- ojciec nastoletniego Noaha i były mąż Kerry mógł zabić Jordana z czystej zazdrości o to, że zajął jego miejsce; Maggie - szantażująca Johna dziewczyna miała motyw, by nienawidzić Hala i może wykorzystywać jego śmierć, aby ukarać teraz jego partnera.

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Przyznam, że sam nie mam pojęcia, kto stoi za tym zabójstwem. Jeśli musiałbym wybrać, to sam typowałbym szeryf Kerry Kane. Otwartym pozostaje jednak pytanie o jej motyw - wydaje się szczerze wstrząśnięta odejściem ukochanego. Wiąże się to jednak z innym pytaniem dotyczącym tego, czy… to faktycznie było morderstwo. Serial sugeruje, że sprawa może mieć drugie albo i trzecie dno.

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2. Czy śmierć Hala była samobójstwem?

W ostatnim odcinku twórcy serialu ujawnili, że ojciec Hala, Martin Jordan, wcale nie zginął w wypadku, tylko odebrał sobie życie, tak jak wcześniej zrobił to jego własny staruszek. W pożegnalnym liście wspomniał o „dziedzictwie Jordanów” i możliwe, że Hal poszedł w ślady przodków, prowokując Kerry do pociągnięcia za spust. Jeśli zrobił to sam, szeryf mogła ukryć broń przed wezwaniem Johna.

3. Czy żywy Hal Jordan jeszcze wróci?

Scenarzyści zostawili sobie kilka furtek i to nawet jeśli to jego ciało było na stadionie. Halogram, czyli zrzut świadomości Jordana zapisany w jego starym Pierścieniu, jest konstruktem, który wchodzi w interakcje z prawdziwym światem. Nie zdziwię się, jeśli John, który włada siłą woli jak nikt inny, zmieni kopię zapasową w permanentny byt, wraz z którym dołączy do Korpusu Zielonych Latarni.

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4. Czy młody Noah jest Manhunterem?

O tej hipotezie napomknąłem już wcześniej, a ma ona ręce i nogi. Noah jest hołubiony przez mieszkańców Rushville ponad miarę, jego narodziny nazywane były cudem, a babcia była Manhunterką. Nie zdziwię się, jeśli Zoe zabezpieczyła przetrwanie swojego gatunku, syntetycznie stworzonego przez Strażników, właśnie za pośrednictwem tego niepozornego chłopaka.

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5. Co tak naprawdę łączy szeryf Kerry Kane z Gotham?

Dostaliśmy już potwierdzenie, że szeryf Rushville pochodzi z Gotham, ale dlaczego właściwie w popłochu z tego miasta zwiała? Fani od tygodni gdybają, że nie tylko należy do rodu Kane’ów (tak jak matka Batmana), ale do tego sugerują, że jej prawdziwym imieniem jest Kate i była… Batwoman! Mam nadzieję, iż finał „Latarni” zdradzi nam coś jeszcze na temat jej przeszłości.

6. Na czym tak naprawdę zależy Strażnikom?

Lianna pochodząca z planety Oa pozuje na obrończynię wszechświata, ale napuszczanie Johna na Hala nie było zbyt, hm, honorowe. Nie zdziwię się, jeśli ona oraz inni Strażnicy przewodzący Korpusowi Zielonych Latarni przeszli na ciemną stronę Mocy i z czasem okaże się, że to z nimi bohaterowie różnych produkcji z cyklu DC Universe będą musieli walczyć.

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7. Czy to Hal wydostał Sinestro z więzienia, a jeśli nie on, to kto?

Już w 6. odcinku Guy Gardner zdradził, że Sinestro uciekł z „kosmicznego Azkabanu” w czasie, gdy Hal siedział w więzieniu na Ziemi. W jaki sposób jego mentor trafił na świat, do którego można było się dostać przez portal schowany w skrytce Jordana? Możliwe, że ten pomógł mu tam się dostać… później. No i coś czuję, że prędzej niż później stworzy władający strachem Korpus Sinestro.

8. Co to za planeta, na której John i Halogram spotkali Sinestro?

Planeta w finale odcinka 7 jest zrujnowana, pokryta halucynogenną mgłą i ruinami po rzezi dokonanej przez Manhunterów. Możliwe, że to znany z komiksów świat o nazwie Ryut, wchodzący w skład Sektora 666, na którym protoplaści Zielonych Latarni dokonali ogromnych zniszczeń, co doprowadziło do powstania Korpusu Czerwonych Latarni żywiącego się szałem pod wodzą Atrocitusa.

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9. Czym jeszcze zaskoczy nas John Stewart?

Serial od samego początku wspomina o tym, iż John jest wyjątkowy. Nie zdziwię się, jeśli niedługo za sprawą wyłącznie swojej siły woli wykreuje Pierścień, aby bronić wszechświata przed nadciągającymi zagrożeniami. Stawiam też dolary przeciw orzechom, że tak jak wiemy, że Stewart Zieloną Latarnią zostanie, tak nie dołączy do Korpusu i nie uzna zwierzchnictwa Strażników.

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