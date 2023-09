Wiadomo, kto będzie reprezentować Polskę w Konkursie Eurowizji Junior. Wyłoniono zwyciężczynię

Każdy z nich zaśpiewał jedną z piosenek, które pojawiły się we wcześniejszych odcinkach programu. Decyzją widzów, w głosowaniu sms i jury do drugiej części finału dostali się: Leon Olek i Maja Krzyżewska. W dogrywce młodzi wykonawcy zaprezentowali piosenkę "I just Need a Friend", stworzoną specjalnie na Eurowizję Junior 2023. W głosowaniu sms oraz decyzją widzów zwyciężyła Maja Krzyżewska i to właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj w konkursie Eurowizja Junior, który odbędzie się 26 listopada w Nicei.