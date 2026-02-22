Spider-Man w VOD. Top 12 najlepszych filmów i seriali - ranking

Ładowanie...

Spider-Man jest najpopularniejszym superbohaterem świata, a tę postać wykreowali Stan Lee i Steve Ditko już sześć dekad temu. Po raz pierwszy pojawił się na kartach komiksu „Amazing Fantasy” #15 z sierpnia 1962 r. i od tego czasu jest nieprzerwanie jednym z najważniejszych herosów w portfolio Marvela.

Co przy tym istotne, dziś filmów o jego przygodach nie kręci Disney, właściciel Marvel Studios, tylko wytwórnia Sony Pictures. Lata temu zakupiła ona prawa do ekranizacji komiksów o tym herosie, aczkolwiek na mocy umowy z Marvel Studios jego obecna inkarnacja, którą portretuje Tom Holland, jest częścią cyklu MCU.

Spider-Man: TOP 12 najlepszych filmów seriali (nie tylko z MCU)

Na przestrzeni dekad powstała masa ekranizacji przygód tej postaci, w tym aktorskich i animowanych. Niedawno wyjaśniałem, jaka jest chronologiczna kolejność oglądania filmów i seriali ze Spider-Manem, a teraz, na chwilę przed premierą „Spider-Man: Brand New Day”, podsumujmy tuzin tych najlepszych.

12. Spider-Man 3, reż. Sam Raimi (film, 2007)

Trylogia od Sama Raimiego z Tobeyem Maguire’em tchnęła w 2002 r. nowe życie w Spider-Mana, ale nie da się ukryć, że kręcąc 3. część swojego cyklu reżyser nie stanął w pełni na wysokości zadania. Pojawiło się tutaj zbyt wielu złoczyńców. Z jednej strony dostaliśmy Sandmana i nowego Zielonego Goblina, a z drugiej Venoma. Peter Parker cierpiał też na kryzys tożsamości wywołany symbiotem.

11. The Amazing Spider-Man 2 / Niesamowity Spider-Man 2, reż. Marc Webb (film, 2014)

Jednym z aktorów wcielających się w Petera Parkera był Andrew Garfield, który wystąpił w dwóch filmach poświęconych tej postaci niezwiązanych z raczkującym wówczas MCU. Niestety mimo całej mojej sympatii do tej wersji Spider-Mana, drugi film z tej serii okazał się kiepski i nic dziwnego, że ją pogrzebał. Do tego niepotrzebnie grzebał w historii rodziców głównego bohatera.

10. Spider-Man: Far From Home / Spider-Man: Daleko od domu, reż. John Watts (film, 2019)

Drugi z filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem w roli głównej był silnie powiązany z cyklem MCU. Mniej w nim było przygód głównego bohatera, które znamy w jakiejś formie z klasycznych komiksów, a więcej żałoby po jego mentorze w ramach tej serii, Tony’m Starku. No i chociaż Peter Parker udał się do Europy, to głównym zagrożeniem był były pracownik Iron Mana, który stał się Mysterio.

9. Spider-Man: Poprzez multiwersum / Spider-Man: Across the Spider-Verse, reż. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin K. Thompson (film animowany, 2023)

Druga część cyklu animowanym filmów o przygodach Milesa Moralesa, który opuścił swój świat, to naprawdę udany film, który można określić mianem listu miłosnego do fanów komiksów. Niestety nie był aż tak nowatorski, jak oryginał - to w uproszczeniu jeszcze więcej tego samego. Dużo więcej uwagi poświęcono tu samemu motywowi multiwersum, a mniej konkretnym wariantom tego bohatera.

8. Spider-Man: Homecoming, reż. Jon Watts (film, 2017)

Pierwszy film poświęcony w całości Spider-Manowi w interpretacji Toma Hollanda jest niezłym filmem, ale nie nazwałbym go wybitnym. Okazał się zbyt mocno powiązany z MCU i postacią Tony’ego Starka, który wziął Petera pod swoje skrzydła. Na szczęście w toku filmu Peter stracił dostęp do zaawansowanego kostiumu i wrócił narracyjnie do korzeni walcząc z Vulture’em.

7. Your Friendly Neighbourhood Spider-Man / Przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa, scen. Jeff Trammell (serial animowany, 2025-)

Tak jak Sony kręci filmy o Spider-Manie, tak Marvel może zajmować się animacjami, czego efektem jest „Przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa”. Osadzony został fabularnie w innej rzeczywistości niż Ziemia-616 znana z cyklu MCU i łączy współczesność ze stylem animacji inspirowanym komiksami z lat 60. Do tego twórcy dość odważnie podeszli do tematu modyfikacji znanych fanom postaci.

6. Spider-Man, reż. Sam Raimi (film, 2002)

Pierwszy wysokobudżetowy film o Spider-Manie uchwycił to, co najważniejsze w tej postaci. Głównym bohaterem był tu rzecz jasna Peter Parker, który po zyskaniu wielkiej mocy w bolesny sposób przekonał się o tym, że wraz z nią idzie w parze wielka odpowiedzialność. Jego pierwszym poważnym przeciwnikiem okazał się Norman Osborn, który w wyniku eksperymentu stał się Zielonym Goblinem.

5. The Amazing Spider-Man / Niesamowity Spider-Man, reż. Marc Webb (film, 2012)

Pierwszy film z Andrew Garfieldem w roli „Spider-Mana” okazał się niezwykle udaną produkcją. Portretował on Petera Parkera w nieco inny sposób niż Tobey Maguire i bliżej było mu do geeka niż do nerda. Jego największym przeciwnikiem okazał się w tym przypadku naukowiec Curt Connors, który po nieudanym eksperymencie naukowym przemienił się w potwora, Jaszczura.

4. Spider-Man: The Animated Series, scen. John Semper (serial animowany, 1994-1998)

Zaraz za podium znalazła się animacja, którą oglądałem za dzieciaka. „Spider-Man” dostępny w Polsce na Fox Kids, razem z „X-Menami” z lat 90., to jedna z najlepszych ekranizacji komiksów w historii. Kilka sezonów pokazało nam nie tylko Petera Parkera w pełnej krasie, ale też całą galerię łotrów, z którymi się ścierał. No i dostaliśmy tu pierwsze „Secret Warsy” na ekranie!

3. Spider-Man: No Way Home / Spider-Man: Bez drogi do domu, reż. Jon Watts (film, 2021)

Ostatni film z Tomem Hollandem w roli Spider-Mana oceniam wyżej niż pozostałe, co… nie jest w pełni jego zasługą. Działał na wyobraźnię i przywoływał miłe wspomnienia, bo pojawiło się w nim aż trzech Peterów Parkerów, gdyż po latach do swoich ról w Sadze Multiwersum powrócili Tobey Maguire i Andrew Garfield. Do tego doszła masa łotrów na czele z Zielonym Goblinem. Czego tu nie lubić?

2. Spider-Man 2, reż. Sam Raimi (film, 2004)

Tak jak pierwszy „Spider-Man” od Sama Raimiego był pierwszym prawdziwym blockbusterem poświęconym tej postaci, tak w sequelu udało mu się zamknąć piorun w butelce. Bez dwóch zdań to najlepsza aktorska ekranizacja przygód tego bohatera, który zmierzył się tutaj z Doktorem Octopusem, czyli szalonym naukowcem wyposażonym w mechaniczne ramiona kontrolowane siłą umysłu.

1. Spider-Man: Into the Spider-Verse / Spider-Man: Uniwersum, reż. Bob Persichetti, Peter Ramsey i Rodney Rothman (film animowany, 2018)

Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszym filmem na podstawie komiksów o Spider-Manie jest ten, w którym Parker nie gra pierwszych skrzypiec. Głównym bohaterem tej animacji jest Miles Morales, który został w swoim świecie jedynym Spider-Manem po śmierci Petera. W walce z Kingpinem pomagała mu w „Spider-Man. Uniwersum” cała zgraja Spider-Istot z innych rzeczywistości.

A co z innymi produkcjami, w których pojawił się „Spider-Man”?

Na przestrzeni lat powstała masa filmów i seriali, w których człowiek-pająk się pojawiał na ekranie (zmieniając co chwila kostiumy), a pierwszą produkcją tego typu był animowany serial „Spider-Man” z lat 1967-1970. Te starsze nie budzą jednak dziś aż tak ciepłych uczuć, jak te z listy. Peter Parker zaliczył przy tym masę cameo i występów gościnnych, w tym w ramach MCU.

Spider-Man w cyklu Marvel Studios pojawił się w filmie „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” z 2016 r., gdzie został zrekrutowany przez Tony’ego Starka. Później pomagał walczyć reszcie superbohaterów z Thanosem w „Avengers: Wojna bez granic” z 2018 r. i „Avengers: Koniec gry” z 2019 r. Widzieliśmy też warianty tej postaci w animacjach „A co, gdyby…?” oraz „Marvel Zombies”.

Spider-Man był przy tym wielkim nieobecnym w kilku ostatnich filmach wytwórni Sony Pictures na podstawie komiksów Marvela, do których zaliczają się cała trylogia o Venomie, „Morbius” i „Kraven Łowca”. Peter Parker pojawił się natomiast jako noworodek w „Madame Web”, ale ze względu na, jak mniemamy, umowy między wytwórniami… nie został nazwany przez innych bohaterów z imienia.

Otwartym pozostaje też pytanie, gdzie na powyższej liście uplasuje się nadchodzący „Spider-Man: Brand New Day”. To już czwarty film Sony Pictures będący częścią Marvel Cinematic Universe, w którym w tytułowej roli jako Peter Parker pojawi się Tom Holland. Spodziewamy się, że towarzyszyć będą mu Hulk oraz Punisher, a także tajemnicza postać grana przez Sadie Sink.

Jeśli macie ochotę zobaczyć filmy lub seriale ze Spider-Manem w roli głównej, to znajdziecie je w różnych serwisach VOD. Seriale animowane są dostępne w Disney+, a filmy aktorskie i animowane od Sony znajdziecie obecnie w HBO Max.

Piotr Grabiec 22.02.2026 14:03

