„Gwiezdne wojny”: kolejność oglądania epizodów, spin-offów, seriali i animacji „Star Wars”

Jeśli chodzi o seriale animowane (nie tylko) dla dzieci, to zanim się za nie zabierzemy, warto obejrzeć wszystkie sześć filmów George’a Lucasa (znajomość trylogii sequeli nie jest wymagana poza jednym wyjątkiem, do którego wrócimy). Na pierwszy ogień można puścić sobie „Wojny klonów” („The Clone Wars”) wraz z otwierającym tę animację filmem, a potem można płynnie przejść do „Rebeliantów” („Rebels”), a na koniec doprawić to „Opowieściami Jedi” („Tales of the Jedi”).



W przypadku „Rebels” i „Tales of the Jedi” można spokojnie oglądać animacje w tej kolejności, w jakiej odcinki udostępniane są w Disney+. Nieco inaczej wygląda to w przypadku „The Clone Wars”, gdyż tutaj, zwłaszcza w pierwszych sezonach, akcja była przedstawiana w niechronologicznej kolejności, ale odcinki da się na szczęście ułożyć kolejno na osi czasu. Poświęciłem temu zagadnieniu zresztą osobny artykuł: W jakiej kolejności oglądać animacje „Star Wars”.



A co z tym jednym wyjątkiem, o którym mowa wyżej? Chodzi tutaj o animację „Ruch Oporu” („Resistance”), którą warto obejrzeć dopiero po seansie „Przebudzenia Mocy”. Wynika to z faktu, że 2. sezonie tej animacji oglądamy te same wydarzenia, o których opowiada film, ale z niego innej perspektywy i można nadziać się na spory spoiler (oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać się za nią po obejrzeniu również „Ostatniego Jedi” i „Skywalker. Odrodzenie”).