Filmy DC: kolejność oglądania. Superman, Batman i nie tylko - pełna lista (nie tylko DCEU)

Jeśli ktoś chce nadrobić DC Extended Universe, to może zacząć od „Człowieka ze Stali” i lecieć po kolei w takiej kolejności, w jakiej filmy trafiały do kin. Jest jednak inna opcja: kolejność chronologiczna. Jest ona podobna to tej powyższej, z tą różnicą, że obie produkcje z Gal Gadot w roli Wonder Woman są prequelami (aczkolwiek w filmach są też flashbacki i podróże w czasie).