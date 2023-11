Nowy film Apple'a przyciąga widzów, ale nie podbił serc krytyków. Chciałbym stanąć w jego obronie

Dlatego też poczucie lęku, o którym wspominam, wynika przede wszystkim z obaw o marnowanie czasu w związku, który wcale nie działa - tylko dlatego, że społeczeństwo oczekuje od takiego partnerstwa wielkiego poświęcenia, jakim jest stałość i nieskończone zaangażowanie. Głównej bohaterce zależy na mężu i niewątpliwie darzy go uczuciem, a jednak czuje się w tej relacji bardzo samotna. Choć ponowienie testu wykazuje szokujące sto procent zgodności, Anna ma przeświadczenie, że to wcale nie działa. Bierność partnera jest dla niej nie do zniesienia.



„To może boleć” ma, rzecz jasna, wiele wad. Jest filmem dość hermetycznym; nie wychodzi ze swoimi obserwacjami poza główne trio; pozostawia też wiele niedopowiedzeń dotyczących obecnego kształtu świata przedstawionego, przez co pozbawia się możliwości odniesienia do kondycji całego społeczeństwa we wspomnianym kryzysie. Chwaląc intymność, nie sposób skrytykować pewnych niepotrzebnych, krótkowzrocznych ograniczeń fabularnych.



Poza tym ten cudownie melancholijny w każdym aspekcie - również tempa - obraz to naprawdę czuła wiwisekcja emocjonalności zwykłego człowieka: marzeń o jak najpełniejszym związku czy męczącym, pełnym poczucia winy poczucia duszenia się w relacji. Odruchowo przecież obwiniamy tych, którzy z pozornie tylko niewystarczających powodów powoli wycofują się z, wydawałoby się, idealnego partnerstwa, w którym nikt nigdy nikogo nie skrzywdził. Nikou zdaje się mówić, że miłość to czasem za mało - większość twórców niechętnie to przyznaje. Reżyser, zadając swoje pytania o to, jak wiele jest w stanie przetrwać związek, w którym brakuje wielkich dramatów, podsuwa bardzo niewygodne, wręcz przykre odpowiedzi. Szanuję.



Dodajmy do tego zgrabnie powściągliwe, naturalistyczne, oparte na uśmiechach i nieśmiałych spojrzeniach kreacje Ahmeda i Buckley; olbrzymią empatię twórcy; pełne świateł, uwielbiające bliskość twarzy głównego duetu zdjęcia; wcale niebanalne ujęcia kwestii zbieżności losu i uczuć; w końcu - sprawiedliwe podejście do bohaterów, w którym próżno szukać winowajców i antagonistów. Seansu nie skończymy więc podniesieni na duchu, ale i tak warto dać mu szansę. „To może boleć” to obraz bardzo bliski prawdy, a ta rzadko kiedy jest kojąca.