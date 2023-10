Nowy serial Apple’a podbija listę TOP 10 serwisu. I dobrze, bo to jego kolejna świetna produkcja

Na Apple TV+ możecie już obejrzeć trzy pierwsze odcinki miniserialu „Lekcje chemii” - kolejne będą pojawiać się tam co piątek. To kolejny tytuł serwisu, który warto śledzić - ta adaptacja cenionej i błyskotliwej powieści z 2022 roku jak na razie spełnia wszelkie pokładane w niej nadzieje. A te były niemałe.



Produkcja zabiera nas do lat 50. poprzedniego stulecia. Laboratoryjną chemiczkę Elizabeth Zott poznajemy w momencie, w którym dostaje reprymendę - przyłapano ją na prowadzeniu własnych nadań po godzinach pracy. Wkrótce (czeka nas tu przeskok w czasie) postanowi podjąć się funkcji prowadzącej telewizyjnego programu kulinarnego, by tam edukować gospodynie domowe na tematy naukowe. Jej niezwykłe podejście do gotowania stanie się zaczątkiem małej rewolucji - można się jednak spodziewać, że wraz z rosnącą grupą sympatyków pojawią się też ci niezadowoleni, którzy ideę równouprawnienia płci woleliby stłamsić w zarodku.



