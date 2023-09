3. sezon „The Morning Show” to kpina z widzów i z poważnej tematyki serialu

Pokazuje blichtr pierwszoligowego dziennikarstwa na tle kluczowych wydarzeń ostatnich lat. Jest tu wojna w Ukrainie, koronawirus odmieniany przez wszystkie przypadki, zapowiedź krachu na rynku serwisów streamingowych i tak dalej. Twórcy odhaczają kluczowe wydarzenia, które musza przecież rezonować w tym środowisku. Robią to jednak bez subtelności, polotu i – mam wrażenie – zrozumienia tych tematów. Każdy z nich potraktowany jest jako przyczynek do kolejnych perypetii bohaterów i tylko tyle.



Tyle tylko, że ci bohaterowie nie mają już nic do zrobienia. Kolejne wojny i relacje, w które wchodzą, napisane są zwyczajnie mdło. Nawet całkiem zdolni aktorzy nie są w stanie sprawić, by sceny z ich udziałem miały jakąkolwiek głębię i czasem (na przykład wtedy, gdy jedna z bohaterek podziwia Ziemię z jej orbity), ocierają się niebezpiecznie o kicz.



Przyznam, że jestem rozczarowany tym, jak bardzo nieumiejętnie poprowadzono serial, który tak dobrze i tak intensywnie opowiadał o #MeToo. Nie pudrując go zanadto, pokazując, jakie mogą być konsekwencje tak gigantycznej zmiany społecznej, jednocześnie nie zapominając, że chodzi tu przede wszystkim o pokrzywdzonych. Tliła się tam opowieść tragiczna, bez dobrych rozwiązań i happy endu, tyle tylko że twórców bardziej interesował kostium, w który ubrali swoją opowieść. I gdy zniknął temat, okazało się, że on sam nie wystarczy, aby zrobić dobry serial.