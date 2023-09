Na Apple TV+ wystartował znakomity serial. To mroczna, wciągająca od pierwszych minut opowieść

"Odmieniec" (oryg. "The Changelling") to nowy serial Apple TV+, którego pierwsze trzy odcinki miały swoją premierę w ostatni piątek. Jasne - na przestrzeni kolejnych tygodni sporo może się zmienić, jednak póki co wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z kolejną świetną propozycją platformy.