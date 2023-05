Nawet Stephen King próbował swoich sił za kamerą. Ci pisarze zekranizowali własne książki

Po "Grze wstępnej" świat dla nikogo nie będzie taki sam. Za ten film odpowiada akurat Takashi Miike, ale autorem oryginału jest Ryu Murakami (nie mylić z Harukim Murakamim). Kilkukrotnie przenosił on na ekran swoją prozę, realizując chociażby "All Right, My Friend" czy "Almost Transparent Blue". Co tu dużo mówić, jest na ostro.