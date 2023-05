Książki tak dobre, że na ich motywach powstały seriale. Wybieramy najlepsze polskie adaptacje

Lepszą wiadomością od tej, że ulubiona książka zostanie zekranizowana, a jej bohaterowie pojawią się na ekranie, jest tylko informacja, że zostało to zrobione dobrze. A forma serialu to już wielki krok do tego sukcesu, nawet dla największych sceptyków. Wybraliśmy najlepsze polskie produkcje, które mniej lub bardziej sprostały oczekiwaniom widzów i przekonały czytelników, że ekranizacja może być równie dobra, co historia przedrukowana na papierze.