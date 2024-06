Główna bohaterka „Wszystko ze mną OK?”, Lucy (Dakota Johnson), mieszka w Los Angeles ze swoją najlepszą przyjaciółką, Jane. Nie jest usatysfakcjonowana swoim życiem romantycznym; unika też zalotów kolegi, Bena, którego ten fakt coraz bardziej frustruje. Pewnego dnia Lucy otrzymuje awans, który będzie od niej wymagał przeprowadzki do Londynu, co ekscytuje ją i niepokoi zarazem. Gdy wychodzi na drinka z Jane i jej chłopakiem, Dannym, w pewnym momencie wyznaje, że jako nastolatka całowała się z koleżanką - wówczas wstawiona Lucy mówi, że myśli, iż nasza główna bohaterka może być lesbijką. Zaczyna zachęcać przyjaciółkę, by ta spróbowała zgłębić i zrozumieć swoje uczucia. Odkrywając swoją seksualność (i inne aspekty siebie), Lucy analizuje swoje dotychczasowe życie, relacje i oczekiwania wobec przyszłości.



To spory wstrząs, podobnie zresztą jak konieczność przeprowadzki, która wystawia przyjaźń kobiet na próbę - zmusza je do zastanowienia się nad tą relacją oraz tym, co dla nich najważniejsze.