Od wczoraj część polskiego internetu drwi sobie z widzów, którzy dopiero teraz zorientowali się, że serial „The Boys” konsekwentnie krytykuje amerykańską skrajną prawicę. Wydaje się niemal nieprawdopodobne, by ta niezbyt subtelna szydera, którą twórcy serwują nam od trzech sezonów, była aż tak nieczytelna dla pewnej grupy odbiorców - a jednak. Serial od pierwszego odcinka bezpardonowo miesza się w politykę. Owszem, Eric Kripke chętnie wyśmiewa skrajności po obu stronach politycznej barykady, nie ma jednak wątpliwości, co do tego, którą z nich uważa za znacznie bardziej szkodliwą i niebezpieczną. Niezbitym dowodem na to jest postać i otoczenie głównego antagonisty, Homelandera (fenomenalny Anthony Starr) - nie bez powodu pełne analogii do jednego z byłych amerykańskich prezydentów.



Okazuje się jednak, że pogarda wobec słabszych, socjopatyczne podejście do świata i bezwzględne mordowanie niewinnych (począwszy od zabójstwa dziecka i zniszczenia całego samolotu pasażerskiego samolotu w 1. odcinku 1. sezonu) to za mało, by niektórzy dostrzegli w nim złoczyńcę. Poważnie: choć od pierwszych minut Homelander jest portretowany jako najgorszy z najgorszych, część widzów postanowiła go idealizować oraz sugerować, że jest on po prostu postacią niejednoznaczną. Absurd, wymysł, kłamstwo? Niestety nie do końca.