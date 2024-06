Tak brutalnej sceny nie było ani w „Rodzie smoka”, ani w „Grze o tron”. W książce jest jeszcze gorsza

Królewski małżonek wynajmuje ich poprzez Miserię. I podobnie, jak w serialu są to szczurołap i strażnik miejski, tyle że były – usunięto go z służby za zabicie prostytutki. Jasne jest jednak, że o akcji Daemona wiedziało jego stronnictwo. W powieści wysyła on list na Smoczą Skałę o treści: „oko za oko, syn za syna”. Możemy więc założyć, że książę wcale nie zlecił zabójstwa Aemonda dwóm podłym mordercom z nizin, wiedząc, jak dobrym był wojownikiem.



W powieści Jucha i Twaróg trafiają do pokojów królowej wdowy Alicent, wiedząc, że co wieczór królowa Heleana odwiedza matkę, aby ta mogła pobyć z wnukami. Mężczyźni krępują ją, a gdy żona króla wreszcie się zjawia, każą jej wybrać, którego chłopca mają pozbawić życia. Zrozpaczona matka wybiera młodszego Maleora, ale i tak pozbawiają życia następcę tronu Jaeherysa. Na koniec jeden z nich rzuca jeszcze do ocalonego chłopca – Mama chce, żebyś umarł.