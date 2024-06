Scenariusz no nowego horroru na Netfliksie pisał pięciolatek, więc mamy dla was coś lepszego

O „Zaproszeniu” nie będę się zanadto rozpisywał, bo szkoda czasu. Jessica M. Thompson i Blair Butler dwa lata temu zaproponowali widzom horror o może i ciekawym pomyśle wyjściowym, ale poprowadzonym i zrealizowanym na żenująco niskim poziomie. Głupie to, bez polotu i wyczucia; męczące i irytujące.



„Zaproszenie” fałszywie wdzięczy się do miłośników „Draculi”. Opowiada historię młodej kobiety, Evie (w tej roli Nathalie Emmanuel), która po śmierci matki spotyka dawno zaginionych członków rodziny i stopniowo odkrywa ich mroczne sekrety. Doprecyzowując: wykonuje test DNA, dzięki któremu odkrywa kuzynkę, o której istnieniu nie miała pojęcia. Nowo poznana rodzina zaprasza ją na wystawne wesele na wsi. Rzecz jasna, wkrótce będzie musiała walczyć o przetrwanie.



U podstaw tę produkcję wiele łączy ze świetną „Zabawą w pochowanego” z Samarą Weaving. Przynajmniej w kwestii pewnych fabularnych założeń, bo jeśli chodzi o zalety, to „Zabawa” ma ich sporo (frajda, luz, zero nadęcia, gniew klasowy, satyra, Weaving), ale w „Zaproszeniu” ich nie uświadczono. Skrótem: udana kreacja głównej bohaterki to za mało. Całość jest schematyczna i boleśnie przewidywalna (pod każdym względem), a co za tym idzie: nie buduje niepokoju, nie straszy, nie angażuje. Dialogi brzmią tak kiepsko, jak gdyby naprawdę pisał je pięciolatek („Akolita” to przy „Zaproszeniu” Himalaje scenopisarstwa), postacie są nieciekawe, a nieudolnie serwowane komentarze społeczne - oklepane.