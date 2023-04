Aubrey Plaza hejtowana za reklamę krowiego mleka. "Nabiałowa propagandystka"

Sam projekt „Wood Milk” jest fikcyjnym produktem, stworzonym na potrzeby reklamy dla MilkPEP, firmy marketingowej, która w imieniu producentów nabiału od wielu lat zachęca do picia krowiego mleka. Warto dodać, że w latach 1990-2014 firma zrealizowała słynną kampanię Got Milk. Wzięło w niej udział sporo publicznych osób. W reklamie, w której wystąpiła Plaza, aktorka "Białego lotosu prześmiewczo odnosi się do zamienników roślinnego mleka, określając je "wood milk", czyli "mleko z drewna". W materiale na YouTube aktorka pyta: „Czy Wood Milk jest prawdziwe? Nie, tylko prawdziwe mleko jest prawdziwe” - słyszymy.