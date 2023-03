Polska Fundacja Narodowa zapłaciła ponad milion złotych za wizytę youtubera. A teraz przegrała w sądzie

Ze sprawozdania finansowego Polskiej Fundacji Narodowej wynikało, że projekt "100x100" kosztował aż 12 mln 137 tys. 340 zł. Media donosiły, że gdyby gośćmi w Polsce było tylko znanych nam dotychczas dziewięć osób, wówczas należałoby przyjąć, że koszt organizacji jednej wizyty wyniósł ok. 1,3 mln zł. Okazuje się, że tak było w istocie.



Pod koniec 2018 roku do Warszawy przyjechał jeden z najpopularniejszych youtuberów na świecie, czyli śledzony przez ponad 12 mln osób Casey Neistat. Influencer wystąpił w Centrum Expo XXI, gdzie odpowiadał na pytania polskich fanów. Neistat nakręcił też trwający niecałe 9 minut film na swój kanał - pokazał na nim swoją podróż do Polski, spacer po Warszawie, jogging, obiad w Hali Koszyki i wspomniane spotkanie z fanami.



Pracujący w IT Kamil Świątek jeszcze w grudniu 2018 skierował do PFN zapytanie w ramach dostępu do publicznej informacji, ile wyniósł dokładny koszt wizyty youtubera w naszej stolicy. Fundacja nie chciała odpowiedzieć, a sprawa trafiła do sądu.