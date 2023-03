Jakub Ćwiek masakruje Maksa Czornyja: "to poziom zbydlęcenia, który ciężko mi nawet skomentować"

"To poziom zbydlęcenia, który ciężko mi nawet skomentować" - pisze na swoim fanpage’u Jakub Ćwiek, autor początkowo znany z gatunku fantasy, który od kilku lat pisze w powieści kryminalne. Co skłoniło Ćwieka (i nie tylko) do tak dosadnych komentarzy? Burzę wśród literatów wywołało zdjęcie promujące książkę Czornyja "Kat z Płaszowa", na którym autor pozuje ze strzelbą na ramieniu jak bohater jego powieści, zbrodniarz wojenny Amon Goth.