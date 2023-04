Wyczekiwany polski serial trafi na SkyShowtime. Borys Szyc ujawnił datę premiery

Kiedy we wrześniu 2020 roku pojawiły się pierwsze informacje na temat "Warszawianki", serial z miejsca wskoczył do czołówki najbardziej wyczekiwanych tytułów w Polsce. Szczątkowy opis fabuły zapowiadał bowiem rodzimą wersję kultowego "Californication". Nie mniejszy entuzjazm potencjalnych widzów wzbudzały nazwiska stojących za projektem twórców ze scenarzystą Jakubem Żulczykiem na czele. HBO miało murowany hit (przynajmniej w naszym kraju), ale zaraz wypuściło go z rąk.



W zeszłym roku HBO oficjalnie postanowiło zrezygnować z realizacji lokalnych produkcji na terenie całej Europy. Szef Warner Bros. Discovery - David Zaslav nie dostrzegł w nich komercyjnego potencjału, przez co dalsze losy "Warszawianki" i wielu innych seriali stanęły pod znakiem zapytania. Aż w końcu do gry weszło SkyShowtime, które ogłosiło, że nabyło wyłączne prawa do 21 tytułów koncernu. Wśród nich znalazło się polskie "Californication".



