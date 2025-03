Netflix wypuścił serial, który nie ma negatywnych recenzji. Ja też przyłączam się do zachwytu

Trochę jak w „Długiej nocy”: będziemy obserwować zagubionego młodego człowieka, który musi zderzyć się z systemem prawnym. To jednak nie ma wielkiego znaczenia, bo procedury nie interesują autorów scenariusza Jacka Thorne’a i Stephena Grahama. Nie interesuje ich też samo śledztwo. Nawet motywy zbrodni podane są mimochodem, jakby od niechcenia. „Dojrzewanie” to serial o zderzeniach, o gwałtownych konfrontacjach, z których może wyniknąć coś dobrego, ale równie prawdopodobne jest to, że zostawią za sobą zgliszcza.



Konfrontacje są gwałtowne i bolesne. Tak jak ta z 1. odcinka, gdzie ojciec musi stać przy swoim synu, gdy rozbiera go do przeszukania. Albo ta z 2., w której policjant próbuje dotrzeć do prawdy, ale nie potrafi nawet utrzymać relacji z własnym synem. Z kolei w 3. odcinku młoda psycholog zderzy się ze ścianą manipulacji, za którą skrywa się prawda. W 4., cóż ta konfrontacja jest najtrudniejsza i zostawiam ją na razie w niedopowiedzeniu.