Bardzo popularny serial dostanie 2. sezon. Netflix zaczął już prace

„Para idealna” to produkcja, która zadebiutowała w zeszłym roku i miała wszystkie cechy miniserialu. Przede wszystkim było morderstwo, które zostało rozwiązane w ostatnim odcinku, byli bohaterowie, którzy przeszli swoją drogą i w zasadzie nie zostało nic więcej do powiedzenia. To w końcu serial oparty o powieść Elin Hilderbrand, amerykańskiej pisarki, której powieści łączy to, że rozgrywają się w okolicach Nantucket, gdzie toczy się również akcja serialu Netfliksa.