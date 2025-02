Netflix: najlepsze filmy 2025 roku. Nowości serwisu

Najlepsze nowości filmowe Netfliksa w 2025 r. to miks obrazów oryginalnych i na licencji. Wybrałem je kierując się przede wszystkim subiektywnymi odczuciami, lecz także odbiorem krytyków i publiczności. Nie było to jednak trudne zadanie. W istocie streamingowy gigant wciąż dotrzymuje obietnicy i w ostatnim czasie oferuje swoim subskrybentom więcej jakościowych tytułów - nie da się jednak ukryć, że zdecydowana większość to generowane taśmowo produkcyjniaki. Nie można jednak dziwić się Netfliksowi: to właśnie takie filmy i seriale oglądają się najlepiej.