Kupiłeś bilet na koncert? Możesz otrzymać zwrot pieniędzy. Tak ustalił UOKiK

Urząd podkreśla też, że stosowany przez eBilet mechanizm dodawania niezapowiedzianych wcześniej, dodatkowych czy obowiązkowych opłat na ostatnim etapie składania zamówienia, to tzw. drip pricing. To przykład dark patterns, co oznacza praktyki wykorzystujące wiedzę o zachowaniach użytkowników do manipulowania procesem decyzyjnym. Ebilet to popularny serwis internetowy, sprzedający bilety na wydarzenia kulturalne, sportowe oraz rozrywkowe, z którego każdego dnia korzystają rzesze użytkowników.