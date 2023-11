Ostatni kawałek zespołu The Beatles ujrzał światło dzienne. Nagrał go sam John Lennon

Na kasecie, którą Yoko Ono podarowała Paulowi McCartneyowi, oprócz "Now And Then" znajdowały się właściwie jeszcze dwa kawałki: "Free As A Bird" oraz "Real Love". Ukazały się one kolejno w 1995 i 1996 roku w ramach projektu "The Beatles Anthology". Dlaczego więc "Now And Then", demo Johna Lennona, które zostało nagrane na taśmę w latach 70., pojawiło dopiero ponad 50 lat później? Z prostej przyczyny - okazało się, że zarejestrowany kawałek był wyjątkowo złej jakości. Technologia, która wówczas nie była tak dobrze rozwinięta, nie pozwalała na odseparowanie głosu Johna Lennona od nieco rozstrojonego fortepianu, na którym grał. Swoje partie dograli co prawda Paul McCartney, George Harrison oraz Ringo Starr, jednak przeszkody związane z wokalem Johna Lennona sprawiły, że kawałek został odłożony na półkę.