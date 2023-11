Lana Del Rey nie wiedziała, że trzeba zgłosić swoją twórczość, aby dostać nominację do Grammy

Piosenkarka została nominowana do nadchodzących nagród Grammy 2024 w aż pięciu kategoriach: album roku i najlepszy album alternatywny (za "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd"), piosenka roku i najlepsze wykonanie muzyki alternatywnej (za "A&W") oraz najlepszy występ duetu/grupy pop (za "Candy Necklace" z Jonem Batistem).