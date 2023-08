Do pełni szczęścia zabrakło tu chyba jedynie „Engage!” i „Beam me up, Scotty”, a tego ostatniego nie było chyba tylko dlatego, że w przypadku „Gwiezdnych wojen” statki nie mają transportera wykorzystującego technologię teleportacji. Mimo to tych mrugnięć okiem do widza, który obie serie zna i lubi, było tutaj tyle, że to po prostu nie mógł być przypadek. Na tym jednak nie koniec, bo czuć też klimat „Piątego Elementu”, „Indiany Jonesa”, filmów Kurosawy i nie tylko.