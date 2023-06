Andrew Tate wreszcie oskarżony. Grozi mu wiele lat więzienia

Warto dodać, że bracia Tate w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, znajdują się w areszcie domowym. Nie przyznają się jednak do winy. We wtorek, Andrew oficjalnie usłyszał zarzuty. Sam proces ruszy najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu. Za handel ludźmi, który dotyczy dorosłych osób grozi w Rumunii do 10 lat więzienia.