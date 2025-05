Zaatakowali memami miłośników Andrzeja Wajdy. To "cenzowajdy"

Co ciekawe, internauci zaczęli też postować "cenzowajdy", czyli memy w mniej lub bardziej bezpośredni czy dosadny sposób drwiące z reżysera. Ich celem jednak (podobnie jak w przypadku "cenzopap", memów z Janem Pawłem 2) jest często przede wszystkim sprowokowanie i wyprowadzenie z równowagi tych, dla których dany zmarły to ikona i świętość.



Niektóre, rzecz jasna, są jednak wycelowane w Wajdę bezpośrednio - krytykując wiele jego poglądów i decyzji. Jedną z najczęściej krytykowanych jest ta związana z zabójstwem zwierzęcia. Andrzej Wajda poświęcił konia na planie filmu Popioły z 1965 r., zrzucając go w przepaść - tylko po to, by osiągnąć zamierzony „efekt” na ekranie. Doszło do tego, że w listopadzie 2024 r. TVP Kultura wycięło okropną sekwencję z emitowanego wówczas obrazu.