Gdzie obejrzeć "Argylle. Tajny szpieg" online? Film jest już w VOD

"Argylle. Tajny szpieg" to szpiegowska komedia akcji w reżyserii Matthew Vaughna, który zapowiedział już, że produkcja będzie otwarciem nowej franczyzy. Co ciekawe, nowy film reżysera "Kingsmana" to adaptacja powieści... która jeszcze nie powstała. I choć "Argylle. Tajny szpieg" jest inspirowany publikacją Elly Conway, która ukazała się nakładem wydawnictwa Insignis, to film właściwie nie opowiada o tym, co dzieje się w książce. Jeśli jesteście ciekawi, jak Vaughn i cała śmietanka aktorska poradzili sobie w najnowszej produkcji reżysera, w końcu jest ku temu okazja - "Argylle. Tajny szpieg" wpadł już do VOD.