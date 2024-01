To ma być otwarcie nowej serii z Henrym Cavillem. Reżyser zdradza plany na całą trylogię

Henry Cavill ma już doświadczenie w thrillerach szpiegowskich. Grał przecież w "Mission: Impossible - Fallout" czy "Kryptonim U.N.C.L.E.". "Argylle" to jego najnowsza próba zmierzenia się z gatunkiem. Wciela się tu w świetnie wyszkolonego szpiega, który jest bohaterem książek introwertycznej pisarki. Jak się jednak okazuje, wymyślane przez nią fabuły pokrywają się z rzeczywistością, przez co zostaje wciągnięta do świata prawdziwych asów wywiadu.



Pierwsza część "Argylle" ma skupiać się na postaci pisarki Elly Conway (w tej roli Bryce Dallas Howard). Reżyser Matthew Vaugn zdradza jednak, że w kolejnych odsłonach trylogii lepiej poznamy bohatera granego przez Henry'ego Cavilla.



