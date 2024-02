"Argylle. Tajny szpieg" staje się tym, z czego się śmieje. Widzieliśmy film z Cavillem

Matthew Vaughn opisywał „Argylle” jako swoją odę do thrillerów akcji z lat 80. („Szklana pułapka” czy „Zabójcza broń”). Rzecz w tym, że... to nieprawda. „Tajny szpieg” nie ma nic wspólnego ze wspomnianymi obrazami - przeciwnie, zdaje się wręcz od nich odcinać. Przykładem tego typu listu miłosnego, o którym mówił reżyser, jest na przykład serial „Reacher”, który nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do swojej tożsamości, ale nie przekracza pewnych granic pozwalając czerpać frajdę z seansu. Niestety, „Argylle” z aktu na akt szarżuje coraz bardziej, aż wreszcie przegina i łapie zadyszkę, a widz czuje się zmęczony i zdegustowany. Formą, stylem i tematyką produkcja jest bardzo zbliżona do znacznie lepszej serii „Kingsman” - jest jak jej młodszy, upierdliwy, przerysowany do granic absurdu brat. Zanim jednak wypomnicie mi, że przecież „Kingsman” to również filmy przejaskrawione i absurdalne, dodam: owszem, ale nie do skrajności. Odrobina kiczu, niedorzeczności i przegięcia to cechy typowe dla tej konwencji, muszą jednak pozwolić sympatyzować z bohaterami i troszczyć się o ich losy, poczuć odrobinę napięcia, podsunąć jakąś stawkę. Niestety, oglądając „Argylle” ma się wszystko gdzieś.



Owszem, pierwszy akt obrazu składa bezczelną obietnicę pysznej zabawy - zgrabnej parodii staroszkolnych powieści czy filmów szpiegowskich, z których czule zadrwi na dwa różne sposoby. Pierwszy, na płaszczyźnie wizualizacji powieści głównej bohaterki, do oporu podkręca wszystkie gatunkowe motywy i tropy, by podrzeć z nich łacha. Drugi, na płaszczyźnie „życiowej”, zderza je z mniej atrakcyjną, bardziej wiarygodną szarą rzeczywistością. Ostatecznie jednak okazuje się, że „Argylle” w całości jest dokładnie tym, z czego się śmieje - „rzeczywistość” z jakiegoś powodu okazuje się tu momentami jeszcze bardziej niedorzeczna, a to, co momentami widzimy na ekranie, zaczyna wprawiać w znużenie i niezręczność. A chyba nie to powinniśmy czuć oglądając... liczne sekwencje akcji. Po co wytykać pewne klisze i nonsensy, by później samemu w tak niezręczny sposób się w nich zagrzebać?