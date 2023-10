Reżyser „Kick-Ass” o remake’u „Star Wars”: - To historia Skywalkerów, nikogo nie obchodzą ich dalecy kuzyni

Dla mnie robienie filmu "Star Wars" polega na zabawie z postaciami, które kocham. Gdyby mi powiedzieli, że uruchomią tę serię ponownie, dadzą mi Luke'a Skywalkera, Solo i Vadera i pozwolili zrobić swoją wersję... Każdy powiedziałby: "Jesteś idiotą, jeśli naprawdę zamierzasz to zrobić", ale mnie by to naprawdę ekscytowało. (...)



Żartowałem sobie kiedyś, że chciałbym wrócić do cudzych postaci i innych serii. Powiedziałem to wyłącznie dla żartu, a teraz tak, zrobiłbym to. Jeśli chcieliby zrestartować "Gwiezdne wojny", opowiedzieć od nowa historię Skywalkerów, powiedziałbym: "Hej, to będzie interesujące". Bo dla mnie to musi być coś śmiałego, odmiennego i odważnego. (...)



Dlaczego te postacie są tak święte, że od 1977 r. nie można powtórzyć historii z ich udziałem dla nowej publiczności? (...)



"Star Wars" to rodzina Skywalkerów i myślę, że na tym polega ich błąd - zapomnieli o tym. W telewizji poradzili sobie znakomicie, ale potrzebny jest nowy, epicki film. To właśnie bym zrobił [tj. przedstawił nowego Luke’a]. Wszyscy oszaleją, ale jeśli chcesz nowego pokolenia, zrób dla nich film. Miejmy nadzieję, że przy okazji zrobisz to na tyle dobrze, że spodoba się również starszemu pokoleniu.