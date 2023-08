To zdjęcie stało się symbolem załamania nerwowego Britney Spears. Smutna historia wielkiej gwiazdy

Z relacji Esther Tognozzi wynikało, że Britney Spears pojawiła się w jej salonie tuż przed zamknięciem. Fryzjerka wspominała, że na ulicy stała już policja i karetka na sygnale. Nagle ktoś zapukał do drzwi i poprosił o wpuszczenie do środka Spears. Kiedy Britney weszła do salonu razem z ochroniarzami, ona usiadła na fotelu. Zapytałam: Co słychać? Jak mogę ci pomóc?" a ona powiedziała: Chcę ogolić włosy - wspomina fryzjerka.