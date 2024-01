Jeśli mowa o serialach na podstawie komiksów DC, to warto zacząć od „Arrow”. Z początku nie zapowiadało się na to, że opowieść stacji CW o powrocie Olivera Queena do Star City będzie przyczynkiem do rozwijanego przez dekadę cyklu pełnego crossoverów, ale jego (wielo)świat się rozrósł i zamieszkali w nim inni superbohaterowie. Średnio raz do roku, przez 8 kolejnych lat, łączyli oni siły.