Przy tym wszystkim nie da się nie zauważyć, że „Komando” nie jest serialem specjalnie świeżym. Pod wieloma względami to opowieść powtarzająca się nie tylko po starszych historiach o tym składzie, ale też po dziełach samego Gunna. Na szczęście jest przy tym niezmiennie zabawny, rozrywkowy i ekscytujący. Twórca raz jeszcze wykorzystał swój talent do wyciągania tego, co potencjalnie najciekawsze z nawet najbardziej absurdalnych i nieistotnych postaci; uwypuklił to, co w nich najoryginalniejsze i uzbroił je w solidne motywacje. Co ważne, żadna z nich nie jest banalna: Gunn to świetny gawędziarz, który od zawsze pielęgnuje scenopisarsko psychologię swoich dziwaków. Nie chadza na skróty.



Dlatego też, choć sama główna oś fabularna nie jest niczym oryginalnym, cała reszta daleka jest od generyczności. A fanom, którzy planują kontynuować przygodę z DCU, polecam uważny seans: „Koszmarne Komando” wyznacza bowiem więcej ścieżek dla przyszłości nowego uniwersum, niż można było przypuszczać.