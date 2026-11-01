Jak się kończy Diuna 3? Ja już wiem: porównałem film z książką

Gdy w finale drugiej części filmowej „Diuny” przemieniony już Paul „Muad'Dib” Atryda (Timothee Chalamet) rzucił chłodne „zaprowadźcie ich do raju”, wysyłając fremeńskie legiony do walki z armiami Wielkich Rodów, w wielu kinach zapadła ogłuszająca cisza. To nie był klasyczny hollywoodzki happy end. Te słowa były zalążkiem koszmaru, przed którym uniwersum Franka Herberta drżało od tysiącleci.

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Denis Villeneuve powtarza, że stworzył dyptyk, który domknie mrocznym epilogiem. „Diunę” z 1965 r. rozbił na dwa filmy, oddzielając je słynnym pojedynkiem, a teraz dostaniemy pełną ekranizację drugiej, „Mesjasza Diuny” (może być najdłuższym obrazem z cyklu). Jeśli jednak spodziewacie się zobaczyć 18 grudnia 2026 r. w kinie historię kropka w kropkę taką jak w powieści, to grubo się mylicie.

Kanadyjski reżyser poprzestawiał na zapiaszczonej szachownicy pionki w sposób tak bezwzględny, że trzecia część musi pójść nieco inną ścieżką niż papierowy oryginał, aby ta wersja historii rodu Atrydów spięła się w logiczną całość. Postanowiłem prześledzić więc historię Paula Atrydy, Lisan al-Gaiba z książek. Zastanowiłem się, jakie zmiany będą musiały zostać w niej na tym etapie wprowadzone.

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Uwaga na srogie spoilery z serii „Diuna” pióra Franka Herberta, a tym samym potencjalne spoilery z fabuły i zakończenia filmu „Diuna 3”. Zostaliście ostrzeżeni.

Co filmy „Diuna” i „Diuna: Część druga” bezpowrotnie zmieniły przed „trójką”?

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Aby przewidzieć wydarzenia nadchodzącego widowiska, musimy najpierw wiedzieć, na czym stoimy. Denis Villeneuve w poprzednich odsłonach dokonał fundamentalnych zmian względem oryginału. Fani przyjęli je ciepło, bo nie wypaczają wizji Franka Herberta, ale to właśnie one będą determinowały fabułę „Diuny 3”:

Chani ma cojones - w powieści potulnie godzi się z rolą oficjalnej konkubiny, rozumiejąc polityczną konieczność ślubu jej Muad'Diba z księżniczką Irulaną. W filmie jest zdegustowana tyranią Atrydów i w finale samotnie odjeżdża, siedząc na czerwiu pustyni, w głąb Arrakis;

- w powieści potulnie godzi się z rolą oficjalnej konkubiny, rozumiejąc polityczną konieczność ślubu jej Muad'Diba z księżniczką Irulaną. W filmie jest zdegustowana tyranią Atrydów i w finale samotnie odjeżdża, siedząc na czerwiu pustyni, w głąb Arrakis; Lady Jessica nie jest dyplomatką - w książkach matka Paula bała się jego dżihadu i odleciała na Caladan, podczas gdy w filmie własnoręcznie podpaliła lont fundamentalizmu na południu Arrakis. Stała się bezwzględną współtwórczynią krwawego kultu wokół swojego syna;

- w książkach matka Paula bała się jego dżihadu i odleciała na Caladan, podczas gdy w filmie własnoręcznie podpaliła lont fundamentalizmu na południu Arrakis. Stała się bezwzględną współtwórczynią krwawego kultu wokół swojego syna; Alia pojawia się później - siostra Lisan al-Gaiba nie urodziła na czas, aby zabić własnoręcznie Barona Harkonnena jako kilkulatka, co miało miejsce u Franka Herberta. Do tej pory mieliśmy do czynienia jedynie z jej płodem oraz jej oniryczną wizją jako dorosłej kobiety.

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Dopiero uzbrojeni w tę wiedzę oraz ze świadomością, kto znajduje się w obsadzie „Diuny 3”, możemy przystąpić do dalszej analizy. Podzieliłem materiał na sekcje, biorąc na ruszt najważniejsze wydarzenia, jakie będą miały miejsce na Arrakis, zwanym Diuną, i nie tylko. Zaznaczyłem, jakich zmian tu możemy się spodziewać.

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17 lat i władza absolutna. Fremeński dżihad skąpany we krwi

Jako czytelnicy wracamy do świata Fremenów w „Mesjaszu Diuny” po 12 latach od obalenia Szaddama IV, a o świętej wojnie i 61 miliardach ofiar dowiadujemy się z suchych dialogów toczonych w gabinetach nowej stolicy. W filmie od słów Atrydy minęło 17 lat. Aby zrozumieć psychiczną pułapkę, w jaką wpadł, musimy zobaczyć zbrodnie dokonywane w jego imieniu. Najlepiej oczami Stilgara, najwierniejszego sługi.

Jak zdradził Denis Villeneuve, ciężar dwóch dekad dyktatury odciśnie piętno na głównych bohaterach. Zwiastuny sugerują, że „Diunę 3” otworzy bezkompromisowa i brutalna sekwencja ukazująca machinę wojenną narzucającą całej galaktyce kult Paula siłą. W filmie pojawi się zresztą Isaach de Bankole jako Farok, czyli zgorzkniały fedajkin rozczarowany bezwzględnym Imperatorem.

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Pusty tron i bunt Chani. Gdzie podziała się Zendaya?

„Mesjasz Diuny” zrobił z Chani pokorną nałożnicę Paula, z którą ten desperacko próbował spłodzić następcę tronu, co uniemożliwiały machinacje Irulany, by finalnie począć z nią bliźnięta. W filmie „Diuna 2” bohaterka grana przez Zendayę pod sam koniec się zbuntowała przeciwko Atrydzie, bo nie chciała uczestniczyć w jego nadchodzącej świętej wojnie.

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Czy dołączy do spisku, który wymierzono w jej ukochanego? Stanie na czele świeckiego ruchu oporu Fremenów na Północy? A może… wróci do Paula jak gdyby nigdy nic? Jedno jest pewne: scenarzysta musiał się nieźle nagimnastykować, aby doprowadzić do pojednania Muad'Diba z Chani, bo to i tutaj ma pojawić się ich potomstwo.

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Spisek i „strzelby Czechowa”. Irulana atakuje słowem

Z czasem zawiązuje się spisek przeciw Paulowi z udziałem księżniczki Irulany, Wielebnej Matki Mohiam, Gildii Kosmicznej i rasy Tleilaxan, czyli mistrzów biologicznej manipulacji. Jeśli widz o tym wie, to od razu dostrzegł, że Denis Villeneuve w swoich filmach celowo umieścił już dwie powiązane z tym wątkiem „strzelby Czechowa”, które teraz muszą wystrzelić.

Lady Fenring z zakonu Bene Gesserit, która w poprzednim filmie zabezpieczyła nasienie Feyda-Rauthy, może tu zastąpić zmarginalizowaną Gildię Kosmiczną. Z kolei grana przez Florence Pugh znana nam już księżniczka Irulana ma być kluczową bohaterką. Widzieliśmy już, jak nagrywa swoje analizy zachowań Atrydów, a książkowy „Mesjasz” pełen jest epigrafów historycznych jej autorstwa.

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Tancerze Oblicza i martwy przyjaciel. Czym jest Ghola?

W oryginale Tleilaxanie przekazują Paulowi podarunek, który miał być dla niego psychologiczną torturą. Jest nim ghola, czyli sklonowany i przeprogramowany człowiek, ukształtowany na wzór jego martwego mentora, Duncana Idaho, który ma zabić Atrydę. Grupę spiskowców reprezentuje zmiennokształtny Scytale, czyli Tancerz Oblicza potrafiący przybrać wygląd każdego człowieka.

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Tego wątku reżyser w swoim dziele z pewnością nie pominie, bo Jason Momoa powraca, ale nie jako Duncan, tylko jako „Hayt” z metalowymi oczami i ukrytym w podświadomości programem zabójcy. Robert Pattinson z kolei wcieli się w Scytale’a, który może zmienić się w jedną z martwych już postaci. Możliwe, że bohaterowie w scenach z trailerów nie są tym, kim się wydają…

Obłęd na brzegu oceanu i tragizm losu Alii. Tej od Noża

Alia, zwana Alią od Noża (Anya Taylor-Joy), jest istotną postacią w książkach. Pojawiła się w „Diunie 2” w wizji jej brata, Paula Atrydy. Stała na brzegu oceanu, co zwiastuje potencjalny koniec Arrakis i umierających od życiodajnego dla ludzi płynu czerwi pustyni. W filmie będzie starsza niż w „Mesjaszu Diuny”.

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Kobieta urodziła się jako świadome dziecko. W brzuchu matki poddano ją rytuałowi Agonii Przyprawowej. Stała się Odrazą i potrafi rozmawiać z przodkami, więc może być kolejnym wytrychem dla reżysera, aby ponownie na ekranie pojawili się bohaterowie, których już zdążył uśmiercić, w tym… jej dziadek, Baron Harkonnen.

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Finał płaszczem atomu i mroku. W piach się obrócisz

„Mesjasz Diuny” kończy się w chwili, gdy Paul zostaje oślepiony podczas zamachu przy użyciu „spalacza kamieni”, czyli nielegalnej miniaturowej bomby atomowej. Dzięki potędze jasnowidzenia dostrzega jednak swoje otoczenie. Traci ten dar całkowicie dopiero w momencie niespodziewanej śmierci Chani tuż po wydaniu na świat bliźniąt. Po tym abdykuje i w pełni ociemniały wyrusza na tułaczkę po pustyni.

Spodziewam się, że film, chociaż podąża ciut innym tropem, skończy w tym samym miejscu, a Paul odpowiada po części za to, co go spotkało. Gurney Halleck (Josh Brolin) odbezpieczył arsenał jądrowy na Arrakis, którego Atryda użył w walce ze swoimi wrogami, łamiąc tabu panujące w Imperium i naginając tzw. Wielką Konwencję. To mogło ośmielić zamachowców, by w walce z nim użyli podobnej broni.

Denis Villeneuve nie raz pokazał, że do prozy Franka Herberta podchodzi z szacunkiem, więc można rozsądnie założyć, iż domknie dyptyk nadchodzącym epilogiem tak, jak pisarz zakończył drugą powieść: całkowitym odarciem rzekomego zbawiciela z boskości. Muad'Dib nie zginie w heroicznym pojedynku ze Scytale’em. Czeka go upadek po utracie kobiety, która na koniec widziała w nim demona wojny.

A później, złamany i pełen goryczy były, zacznie niespiesznie maszerować po piaskach umierającej planety. Całkiem sam.

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PS „Diuna: Część trzecia” zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 r. Tego samego dnia pojawi się w nich również „Avengers: Doomsday”, więc okrzyknięto tę datę mianem „Dunesday”, co jest nawiązaniem do słynnego „Barbenheimera”. Tylko jeden z nich będzie natomiast wyświetlany w kinach IMAX, przez co konkurencja zaczęła kombinować z marką Infinity Vision.

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