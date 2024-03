Florence Pugh ma być kluczową bohaterką "Diuny 3". Denis Villeneuve wyjaśnił, dlaczego

"Diuna: Część druga", czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, zadebiutował już na dużych ekranach. Prócz dobrze znanych postaci Paula Atrydy, Fremenki Chani, Jessiki Atrydy czy Rabbana Harkonnena pojawiła się także księżniczka Irulana Corrino, córka Imperatora, grana przez Florence Pugh. Aktorka pojawiła się w sequelu "Diuny" w zaledwie kilku scenach, jednak zakończenie wskazuje na to, że jeśli "Diuna 3" powstanie, postać Pugh będzie odgrywała w sequelu znaczącą rolę. Potwierdził to także sam Denis Villeneuve - reżyser zapowiedział, że zrobi dla aktorki to, co zrobił dla Zendayi.