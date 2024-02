Diuna, czyli inaczej Arrakis, to nazwa niepozornej, ale niezwykle istotnej pustynnej planety w uniwersum wykreowanym przez Franka Herberta. Ogromne i śmiertelnie niebezpieczne czerwie nazywane Szej-huludami przemierzające jej piaski tworzą Przyprawę nazywaną też Melanżem. Jest on środkiem psychotropowym umożliwiającym Nawigatorom Gildii Kosmicznej realizowanie podróży międzygwiezdnych, a tym samym jedną z najbardziej pożądanych substancji w Imperium.



Kontrolowanie planety Arrakis, a tym samym podaży Melanżu, zapewnia jej władcom prestiż i pieniądze. Na początku filmu Imperator, Shaddam IV, oddaje jednak niespodziewanie Diunę, która przez ostatnich osiem dekad była lennem złowrogich Harkonnenów, we władanie Rodowi Atrydów. Leto Atryda, czyli jego dumny przywódca, jest pełen podejrzeń, ale przyjmuje to zadanie. Opuszcza swój rodzinny Caladan wraz z synem, partnerką i swoimi najbardziej zaufanymi ludźmi.



Po przybyciu na Diunę członkowie rodu Atrydów zaczynają zajmować się wydobyciem Melanżu i wchodzą w interakcję z jej mieszkańcami, nomadycznymi Fremenami. Paul Atryda wraz z ojcem doglądają proces wydobycia przyprawy, który jest niezwykle skomplikowany i niebezpieczny. Na scenie pojawiają się przedstawicielki Zgromadzenia Żeńskiego Bene Gesserit, które od stuleci zza kulis manipulowały mieszkańcami Imperium, realizując swój plan krzyżówek genetycznych.



Jedną z członkiń tej organizacji, która zrzesza kobiety o nadnaturalnych zdolnościach pozwalających im kontrolować inne istoty, jest Lady Jessica, matka Paula i partnerka Leto. Jej zadaniem było spłodzić wraz z nim córkę, która zostałaby członkinią Bene Gesserit i matką Kwisatz Haderach, mesjasza ludzkości obdarzonego zdolnościami jasnowidzenia. Zamiast tego zdecydowała się urodzić syna, którego trapią makabryczne wizje przyszłości, o pokolenie za wcześnie.