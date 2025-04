Chociaż Pattinson nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji, to coraz więcej źródeł twierdzi, że aktor typowany jest do roli Scytale'a. W "Mesjaszu Diuny" jest to Tleilaxańskim maskaradnikiem, który bierze udział w spisku mającym na celu obalenie Paula Atrydy. Nie dochodzi to do skutku, ponieważ Scytale zostaje wcześniej zgładzony przez księcia Arrakis.



Jeśli chodzi o szczegóły na temat "Mesjasza Diuny", to Villeneuve potwierdził, że, podobnie jak w materiale źródłowym, akcja produkcji będzie rozgrywać się 12 lat po wydarzeniach z "Diuny". Fabuła książki skupia się na Paulu Atrydzie, który rządzi jako cesarz wraz z księżniczką Irulaną u boku. Atryda wciąż utrzymuje jednak związek z Chani.