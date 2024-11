Serialowa "Diuna" to tania podróbka filmów. Aż krysnóż się w kieszeni otwiera

Już po pierwszym odcinku widać, że "Proroctwo" próbuje się nieśmiało odcinać od filmowej "Diuny". Staje się bardziej intymne, kiedy tak chętnie przygląda się twarzom bohaterów. Schodzi na ziemię, gdy królewski ród wciąga przyprawę i oddaje się cielesnym uciechom. Uczłowieczenie opowieści, przybliżenie jej do widzów, ściągnięcie z niej marmuru to zdecydowanie dobry trop. Twórczynie serialu Diane Ademu-John i Alison Schapker starają się pokryć niezagospodarowane przez Denisa Villeneuve'a, ale ciągle z zazdrością spoglądają w stronę jego dyptyku.



Pierwsza część "Diuny" była monumentalna, nadawała się do podziwiania. Drugą charakteryzowała już wartka akcja, ją się oglądało. W połączeniu sprowadzały się do idealnego kompromisu między arthouse'em a blockbusterem. W "Proroctwie" próżno szukać takiej równowagi, bo wszystko się w nim chwieje. Pełniąca również rolę showrunnerki Schapker albo nie ma na tę opowieść autorskiego pomysłu, albo brakuje jej środków, aby go zrealizować, albo pociągający za sznurki producent jej na to nie zezwala. Niezależnie od powodów ciągle plącze się między generycznym serialem science fiction a epicką space operą.