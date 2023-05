Edyta Górniak wbija szpilę Elżbiecie Zapendowskiej. Padły mocne słowa

To jeszcze nie wszystko, gdyż Górniak podkreśliła też, że to właśnie dzięki niej Elżbieta Zapendowska czerpała mnóstwo korzyści z życia w stolicy, m.in. wtedy, gdy Górniak miała jej zagwarantować darmowe mieszkanie. Mocne słowa Edyta skierowała też odnośnie telewizyjnej działalności Elżbiety Zapendowskiej. Warto dodać, że Zapendowska oceniała wokalne umiejętności uczestników w takich programach, jak m.in. "Must Be The Music" oraz "Idol". Według Edzi, jurorka otrzymywała zaproszenia do muzycznych programów, nie dzięki swoim umiejętnościom, a ze względu na "jadzi język". Zapendowska miała też nie podziękować Górniak za okazaną jej pomoc.