"Jurrasic Park" i "Jurrasic World": gdzie obejrzeć i w jakiej kolejności?

Świat "Jurrasic Park" zaowocował aż dziewięcioma produkcjami, począwszy od 1993 roku, kiedy to zadebiutowała pierwsza część "Parku Jurajskiego" w reżyserii Stevena Spielberga. Do sukcesu thrillera genialnego reżysera przyczyniły się nowatorskie animacje komputerowe, które na kinowych ekranach ożywiły zmiecione sto milionów lat temu z powierzchni ziemi dinozaury. Mimo znaczącej poprawy i ulepszeń na płaszczyźnie efektów specjalnych, do początkowych filmów z serii "Park Jurajski" wraca się z niemałym sentymentem.