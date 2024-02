Gina Carano pozywa Disneya za zwolnienie z pracy. Za pozew płaci Elon Musk

Gina Carano postanowiła pozwać giganta Disney oraz Lucasfilm za zwolnienie jej z "The Mandalorian". Pozew, który został złożony w sądzie federalnym w Kalifornii i zarzuca bezprawne zwolnienie z pracy i dyskryminację. Aktorka chce też, by Lucasfilm zapłacił co najmniej 75 tys. dolarów odszkodowania za straty moralne. Gina Carano domaga się przywrócenia jej do obsady hitowego serialu.