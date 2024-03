Choć wielu subskrybentów zapewne najbardziej zaciekawiłby "Wonka", ja osobiście nie jestem fanem tego obrazu - moją uwagę przykuło natomiast trochę już zapomniane cudeńko od mistrza Paula Thomasa Andersona. Mam na myśli jeden z jego pierwszych obrazów, nieustannie wspaniałe "Punch Drunk Love", czyli "Lewy sercowy". Jak to u PTA bywa, film jest swoistą dekonstrukcją, w tym wypadku - komedii romantycznej zmienionej w grę elementów. Nagrodzone Złotą Palmą dzieło to film równie niewygodny, co "Nieoszlifowane diamenty" - dźwięki, kolory, emocje, ruch; synestetyczny filtr pozwala nam przyjąć perspektywę i poczuć bohatera (fenomenalny Adam Sandler), człowieka mierzącego się z serią zaburzeń i emocjonalnych problemów.



Jedyne, co nie jest w tym filmie dziwaczne, to miłość - prosta, właściwie banalna, ale tak wiarygodna. Ugodzony nią protagonista staje się gotów niemal na wszystko (przynajmniej jak na swoje standardy). To niesamowite, jak ta dziwna produkcja o dziwnych ludziach okazuje się niebywale autentyczna - z tej nieco abstrakcyjnej opowieści emanuje czysty realizm. Śledząc ją, ma się wrażenie obcowania z ludźmi - nie z aktorami, nie z wymyślonymi charakterami. Ta niezręczność, te potężne, wydzierające się z każdego dialogu, gestu i spojrzenia emocje - to wszystko pulsuje życiem. No i te zdjęcia...



Streszczając: Sandler wciela się tu w Barry'ego, drobnego przedsiębiorcę, który od lat szuka miłości swojego życia. Za swoje dotychczasowe niepowodzenia mężczyzna obwinia fakt wychowywania się w wielodzietnej rodzinie - miał aż 7 sióstr, których stosunek do niego jego zdaniem znacząco wpłynął na jego psychikę. Jednak pewnego dnia poznaje ekscentryczną Lenę, która wydaje się być kimś skrojonym dla niego - niestety, próba ułożenia sobie życia zostanie zakłócona przez serię niefortunnych zdarzeń, w tym konflikt z właścicielami sex-telefonu (wśród nich - wspaniały Philip Seymour Hoffman). Koniecznie!